A última hora, el "King" no entraría en el once estelar ante Junior

Colo Colo enfrenta esta tarde a Junior de Barranquilla por la vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores. Se preveía que Arturo Vidal fuera de la partida ante el “Tiburón”, sin embargo, algo no andaría bien con el volante.

Cuando todo indicaba que el “King” sería fijo titular en la oncena de Jorge Almirón, el periodista de Radio ADN, Cristián Ávila Soto, reveló que el volante andaría con “un caracho” de aquellos.

Según reveló esta tarde el comunicador: “(Vidal) No estuvo en el once titular ni de suplentes, estuvo al margen. El caracho que tiene, no anda como en otras oportunidades. Si bien compartió con los hinchas, él sabe que no está para el partido“.

Dicho esto, Almirón tendría que repetir el once que venció a Junior en el Monumental, sin Arturo Vidal dentro de su esquema.

¿Cómo quedaría la formación de Colo Colo sin Arturo Vidal?

De repetirse la oncena del partido de ida, Colo Colo formaría con Brayan Cortés en el arco; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Carlos Palacios en mediocampo; Marcos Bolados, Javier Correa y Lucas Cepeda en delantera.

Vale recordar que el partido de los albos ante el cuadro cafetalero, será este martes 20 de agosto a contar de las 20:30 horas.