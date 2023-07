En las últimas horas varios medios reportaron sobre un encontrón entre Esteban Pavez y Gustavo Quinteros tras la goleada 5-1 que sufrió Colo Colo ante el América MG en Copa Sudamericana. Tanto el DT como el futbolista desmintieron la versión en la llegada del Cacique al Santiago.

Esteban Pavez fue el primero, relatando que se quedó en el doping. “No estaba, me tocó el doping. Llegué tres horas después del hotel. No sé lo que pasó, me tocó el doping”, expresó el capitán albo.

También reveló que vio al estratega santafesino recién después del partido. “Llegué al hotel, me tocó doping. Llegué tres horas después al hotel, al profe lo vi en el hotel. Hay muchas cosas que se hablan e inventan”.

Pavez dejó claro que la relación no está quebrada con el estratega. “Estamos todos tristes, dolidos con lo que pasó. Una vergüenza lo que pasó ayer, tenemos que dar vuelta la página, pero con el profe está todo bien y tenemos que darle para adelante con lo que viene”.

La molestia de Gustavo Quinteros

El entrenador se mostró molesto por la versión de una pelea con el futbolista, lo que desmintió tajantemente. “Sigan mintiendo, porque hablaron de Pavez, lo vi a las 12 de la noche después de la cena”.

Gustavo Quinteros y Esteban Pavez cuenta lo que sucedió tras la derrota ante el América MG (Foto: Photosport)

Quinteros visiblemente molesto respaldó lo que contó el capitán. “Él estuvo en el doping, no fue ni al vestuario. Le siguen mintiendo a la gente, así que no le mientan más”.