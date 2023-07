Marcelo Barticciotto está desilusionado y confundido por el terrible partido realizado por Colo Colo en Brasil, que lo dejó fuera de la Copa Sudamericana ante el América Mineiro por 5-1 en la vuelta del playoff. El ídolo y ex DT albo fue claro y concreto respecto a lo ocurrido anoche en el Raimundo Sampaio.

El campeón de la Libertadores siente que el Cacique realizó un compromiso nefasto y fue goleado en una de las peores caídas históricas para el cuadro que hace 22 años ganó el máximo trofeo internacional.

Marcelo Barticciotto explota contra todo el equipo de Colo Colo por su nefasta presentación en Brasil (Photosport)

“Todos, todos son responsables: jugadores, dirigentes y cuerpo técnico. No se puede enrostrar la responsabilidad a uno solo. Es fácil ahora pegarle al técnico, porqué es la cara visible del equipo, pero los jugadores no pueden salir airoso de este papelón. Fue un papelón“, sentenció Barticciotto.

El ex delantero del Cacique también fue claro sobre cómo se puede abordar este clima tenso tras la caída. “Lo que hay que hacer una autocrítica feroz, pero feroz. Lo primero que deberían decir es que fueron un desastre, que jugaron muy mal y que no afrontaron el partido como tenían que hacerlo”, añadio Barti.

Eso no es todo, el ex “7” de Colo Colo hace un par de décadas manifestó su frustración sobre el paupérrimo rendimiento en Brasil agregando que: “Puntualmente, Colo Colo no salió a atacar. Es más, no atacó ni defendió. El fútbol chileno no se sabe defender“.

Sobre el abultado marcador, Barticciotto fue claro. “Con línea de 3 y un partido normal te puedes comer un gol, pero no te puedes comer 5 por qué jugaste así, no puedes, es un papelón“, remató.