Colo Colo le dice adiós al delantero uruguayo Salomón Rodríguez para lo que es esta temporada 2026, en la que el atacante tendrá nuevo club para este año, en la que retornará a su país natal y será nuevo jugador del Montevideo City Torque.

En esta jornada, el jugador partió a Uruguay para sumarse a su nuevo club y antes de emprender vuelo, conversó con Radio Cooperativa, en la que manifestó su felicidad de poder partir y cambiar de aires y también, hizo una breve autocrítica.

“Feliz, creo que por ahí no cumplí con las expectativas, buscaré sumar minutos, buscar rodaje, el objetivo es ese, volver a jugar y volver a convertir”, parte señalando Rodríguez.

Siguiendo en aquello, el atacante se muestra feliz por volver a Uruguay “ya lo conozco el fútbol, tengo mi familia y amigos cerca, es un buen cambio y buen aire para volver a ganar confianza”.

Rodríguez tras su salida de Colo Colo | Foto: Photosport

Rodríguez y su autocrítica en Colo Colo

En lo que fue su 2025 para el olvido con Colo Colo, el delantero uruguayo hizo nuevamente una autocrítica en lo que fue su paso por el ‘Cacique’, en la que espera en este 2026 poder volver a retomar su buen nivel.

“Me faltó de todo un poco, no se me dieron las cosas, pero ahora buscaré cambiar el aire y volver de la mejor manera”, remarca.

Concluyendo, Rodríguez le dejó un mensaje de agradecimiento al hincha de Colo Colo y le hizo la promesa de poder volver al club, de una mejor forma a nivel futbolístico.

“Agradecerle por el cariño de siempre, no cumplí con sus expectativas y volveré de la mejor manera”, cerró.

