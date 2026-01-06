Colo Colo ha dejado partir a varios jugadores en el presente Mercado de Fichajes, donde los nombres de Emiliano Amor, Óscar Opazo, Mauricio Isla y Sebastián Vegas no fueron renovados para la temporada 2026.

Uno que estaba pedido hace mucho tiempo es Salomón Rodríguez, uno de los precios más altos en la historia de Colo Colo que tuvo un 2025 para el olvido, donde no pudo ser un aporte ni replicar lo que hizo en Godoy Cruz la temporada 2024.

Salomón Rodríguez deja Colo Colo. | Foto: Photosport

Ahora, y según informó el portal de noticias Dale Albo, el uruguayo se habría despedido del camarín de Colo Colo para salir al extranjero y ya tendría un nuevo club: Montevideo City Torque de Uruguay.

Cabe recordar que Salomón Rodríguez fue formado en Rentistas del país oriental, para luego dar el gran salto de su carrera a Godoy Cruz de Mendoza. Ahí, captó la atención del Cacique quien lo fichó para la temporada 2025, pero no anduvo.

Así las cosas, Salomón Rodríguez deja el Estadio Monumental tras haber defendido la camiseta de Colo Colo en 26 oportunidades entre Liga de Primera, Copa Chile y Copa Libertadores de América, donde totalizó tres goles, dos tarjetas amarillas y poco más de 1.000 minutos en cancha.

En síntesis

Salomón Rodríguez abandona Colo Colo para unirse al club Montevideo City Torque de Uruguay.

El delantero registró tres goles en 26 partidos disputados durante la temporada 2025 con el club.