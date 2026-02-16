Colo Colo sumó su segundo triunfo consecutivo en la Liga de Primera 2026 el día de ayer, toda vez que los albos derrotaron por la cuenta mínima a Unión La Calera ante la atenta mirada de casi 30 mil espectadores en el Estadio Monumental.

Con una notable asistencia de Yastin Cuevas y una definición de Maximiliano Romero, el Cacique puso justicia a lo que sucedió en la cancha de Macul y se quedó con una victoria que permite a Fernando Ortiz y sus dirigidos ilusionarse.

Patricio Yáñez, histórico de los albos, apuntó con nombre y apellido a la gran figura que tuvo el Cacique ante el cuadro de la Región de Valparaíso: “No quiero señalarlo como algo definitivo, pero ayer el chico Hernández no devolvió la camiseta”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Para Pato Yáñez, Hernández fue la gran figura alba. | Foto: Photosport

“Entró con confianza. Se armó un Colo Colo de manera diferente, distinta. Hubo momentos donde no participó, pero cuando se va encima fue el gran protagonista y termina siendo clave”, complementó sobre el canterano albo.

Yáñez aprovecha de aplaudir a la patrulla juvenil alba: “La respuesta en los momentos de necesidad, los chicos responden. No digo que ya tengan un nivel donde van a seguir siendo titulares o inamovibles, pero van creciendo sobre todo Cuevas. En la necesidad de Ortiz, este grupo de jóvenes está respondiendo”.

Leandro Hernández, Yastin Cuevas y Francisco Marchant ahora se preparan para enfrentar a O’Higgins de Rancagua, el rival del Cacique por la Fecha 4 que marcará la antesala del Superclásico frente a la U.

