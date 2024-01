Finalmente Maximiliano Falcón no se moverá de Colo Colo. El defensa uruguayo tenía serias chances de volver a su país, a Peñarol específicamente, pero desde el Cacique no aceptaron la propuesta para enviarlo a préstamo.

Anoche uno de los dirigentes del Manya, Evaristo González, había adelantado que era muy difícil que la operación se pudiera realizar, ya que en el cuadro popular solo contemplaban venderlo.

“La situación era poder conseguir un préstamo, pero parece que Colo Colo prefiere vender la ficha y para vender la ficha es distinto. Estamos hablando de un dinero que no podemos afrontar. No podemos hacer opción de esa compra. No va a salir”, señaló el directivo aurinegro.

Y este jueves, el representante del Peluca zanjó toda duda respecto al futuro del central. En conversación con La Tercera, Gerardo Arias confirmó que el zaguero de 26 años continuará en el Popular.

“Le puedo decir que finalmente se cayó la opción de que Maximiliano Falcón se marche a Peñarol. El club chileno no quiso dejarlo partir, porque es un jugador valioso para este proyecto”, comenzó diciendo.

“Maxi está muy contento en Chile, es hincha de Colo Colo y está muy ilusionado con lo que ocurra en esta temporada de muchos cambios”, agregó.

La conversación entre Maximiliano Falcón y Jorge Almirón

En la misma línea, el empresario reveló que el defensor tuvo una reunión clave con el nuevo entrenador del elenco albo, Jorge Almirón.

“Maxi se queda este año en Chile, yo creo que eso es definitivo. Tiene contrato vigente con Colo Colo y está muy contento en el club. Además, habló con Jorge Almirón y no se marchará de la institución“, cerró Arias.

El entrenador Jorge Almirón habría sido clave en la decisión para dejar a Maximiliano Falcón en Colo Colo. (Foto: Gastón Britos/Focouy/Photosport)

¿Hasta cuándo tiene contrato Maxi Falcón en Colo Colo?

El defensor uruguayo tiene contrato con el Cacique hasta diciembre de 2025, luego de haber firmado una extensión por dos temporadas más en 2023.