Colo Colo vivió en el día de ayer su primer compromiso amistoso de la temporada 2025, en donde igualó a un tanto con Peñarol de Uruguay en un partido marcado por la pierna fuerte y las polémicas que poco tuvieron que ver con el fútbol.

Cuando el segundo tiempo se disponía para arrancar, el DT del conjunto uruguayo pasó a llevar las reglas del torneo Serie Río de La Plata y en vez de hacer 7 cambios hizo 11 de una. ¿Su postura? Dijo, según la transmisión oficial, ‘entonces suspéndanlo’.

Esta actitud no gustó para nada en Colo Colo, quienes de igual manera arrancaron la segunda mitad y terminaron igualando el compromiso con un golazo de antología de Arturo Vidal que luego salió reemplazado.

Con el pitazo final del juez Matonte había que definir todo desde los doce pasos, pero el conjunto uruguayo y los asistentes al estadio quedaron shockeados cuando vieron que el equipo dirigido por Jorge Almirón simplemente se fue a las duchas y no disputaron la tanda.

Tras lo sucedido, la cuenta oficial de Peñarol no dudó en tocarle la oreja a los albos y subió la foto de un jugador con la captura ‘¿Y los penales?’ que se llenó de insultos por parte de los hinchas de Colo Colo.

Así las cosas, se vivió un partido caliente de pretemporada entre albos y carboneros que de amistoso tuvo poco y nada para darle el puntapié inicial a la temporada 2025.

¿Qué pasa con Maximiliano Falcón?

Maximiliano Falcón todavía no se presenta a la pretemporada con Colo Colo, pero se espera que este lunes pueda haber novedades respecto a su situación y si seguirá o no ligado al Cacique este año.