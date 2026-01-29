Colo Colo quiere mantenerse activo en el Mercado de Fichajes y, para eso, el día de ayer se confirmó que Lautaro Pastrán será nuevo refuerzo de los albos y se suma a Joaquín Sosa, Javier Méndez, Matías Fernández Cordero y Maximiliano Romero.

Hace un par de días, trascendió que el Cacique estaría interesado en repatriar a Williams Alarcón, canterano de los albos quien hoy por hoy se encuentra en nada más ni nada menos que Boca Juniors de Argentina.

Alarcón se aleja del Estadio Monumental. | Foto: Photosport

La operación no solo costaría desde lo económico, sino que también desde lo futbolístico: Alarcón fue titular el día de ayer en la caída del cuadro argentino ante Estudiantes de La Plata en condición de visitante.

No solo eso, el equipo donde también milita Carlos Palacios no hizo un buen compromiso desde lo colectivo y Alarcón fue, por lejos, de los más destacados a nivel individual en el cuadro más grande del otro lado de la Cordillera de los Andes.

Así las cosas, Colo Colo puede empezar a olvidarse de Williams Alarcón, quien difícilmente quiera dejar Boca Juniors para volver a un Colo Colo que se está reconstruyendo y que ni siquiera disputar copas internacionales durante esta temporada 2026.

