Roberto Cereceda ha tenido momentos positivos en su carrera como también negativos. Uno de los históricos de Audax Italiano tuvo la fortuna de vestir la camiseta de los tres clubes grandes: Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

El “Eléctrico” en más de alguna ocasión ha dejado en claro que es hincha del Cacique y que disfrutó mucho su época en Macul, en la cual disputó 64 compromisos, convirtió dos goles y dio cinco asistencias.

Cereceda jugó en Colo Colo entre 2007 y 2011 | FOTO: Colo Colo

En conversación con la periodista Constanza Solar, el ex seleccionado nacional contó más detalles del su salida del conjunto Popular.

“Estuve ocho meses sin jugar y luego tuve problemas con Colo Colo, no llegamos a acuerdo. Yo me enojé, en ese tiempo pensaba que eran los peores, pero hoy entiendo que se portaron muy bien conmigo. Me pagaron una plata que no tenían por qué pagarme en todos esos meses”, comenzó diciendo el defensor itálico.

“Ellos querían que siguiera, pero por temas económicos no seguí. El presidente me llamó 200 mil veces, pero me dejé llevar por lo económico y no por el lindo gesto que hizo Colo Colo. Fui malagradecido y hoy, que han pasado los años, me doy cuenta. Podría haberme quedado toda una vida allá. La gente me quería mucho”, añadió Cereceda.

¿Si fue precipitada mi decisión de irme a la UC? Sí, Hoy siento que fue precipitado, me fui con la rabia de querer demostrar, pero en poco tiempo me gané a la hinchada de la UC. Fuimos campeones de la Copa Chile y después me quería Colo Colo de vuelta, la U y Newell’s”, sentenció.