Colo Colo hoy por hoy solo piensa en lo que será el trascendental compromiso de Copa Libertadores de América ante River Plate, rival que enfrentará este martes por los cuartos de final del máximo torneo continental.

Una de las grandes ausencias que ha tenido el Cacique durante la temporada es César Fuentes, quien se lesionó ante Sportivo Trinidense a principio de año y desde ese momento no ha sumado un minuto en el equipo de Jorge Almirón.

Fuentes se lesionó el 14 de marzo con Colo Colo. | Foto: Photosport

El periodista Rodrigo Gómez aclaró el panorama del ‘corralero’ en Cooperativa Deportes, donde expresó que “Le queda todavía más de un mes. Es difícil proyectar, incluso, que pueda tener participación en lo que resta de la temporada, considerando que va a terminar en noviembre el campeonato”, dijo.

De todas maneras, el reportero asegura que el ex jugador de O’Higgins no fue inscrito por los albos, por lo que de igual manera no podría jugar en lo que resta de la presente temporada: “Él está todavía en eso de cinco meses ya de recuperación de la operación de corte de ligamentos. Además, no está inscrito”, sumó.

Así las cosas, César Fuentes recién podría sumar minutos con la camiseta de Colo Colo en la temporada 2025, teniendo en consideración que su larga lesión y ausencia del equipo posiblemente lo hizo perder terreno con Jorge Almirón.

¿Cuándo juega Colo Colo con River Plate?

El Cacique recibe a River Plate este martes 17 de septiembre a las 9:30 de la noche, mientras que la revancha está pactada para una semana después en la capital de Argentina.