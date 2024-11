¿Quién se complica? Advierten actualización por denuncia de la U sobre Colo Colo: "Lo que me dicen es que..."

La recta final del Campeonato Nacional 2024 está al rojo vivo con Colo Colo y Universidad de Chile peleando palmo a palmo el título, donde son los albos los que tienen la primera opción en la última jornada a disputarse este domingo en simultáneo.

El otro partido que se está jugando es en los pasillos, donde Universidad de Chile hace todas sus movidas para que al Cacique le descuenten tres puntos por desacato de su técnico Jorge Almirón en el partido entre los albos y Huachipato.

Respecto a dicha denuncia -que hoy podría vivir un episodio clave- el periodista Rodrigo López de D Sports bajó los humos y aseguró que la U se complicó en su denuncia por el ‘peso’ de las pruebas que hasta ahora ha mostrado.

El Superclásico también se juega en los pasillos. | Foto: Photosport

“Esto es algo que se va manejando por las pruebas que se tienen y lo que uno puede capturar de distintos sectores. Lo que me dicen es que, de no llegar nada nuevo, con lo que hay, entiendo que el caso no está contundente”, advirtió el comunicador.

López, eso sí, advierte que dicha postura podría cambiar única y exclusivamente si se presentó de último minuto una prueba grande: “ Eso, al menos que mañana cambien algunas posturas, el caso estaría cerrado ya ”, sumó.

¿Fin de la teleserie? Lo cierto es que hasta que no haya resolución del Tribunal de Disciplina, ambos equipos deberán concentrarse en la cancha donde este domingo Colo Colo visita a Copiapó y la U recibe a Everton.

La parte alta de la tabla

El Cacique es el exclusivo puntero del Campeonato Nacional 2024 con 66 puntos, dos más que Universidad de Chile quien busca de manera desesperada que el Cacique se caiga en la última jornada.