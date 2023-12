La continuidad de Gustavo Quinteros aún no se define por lo que la lista de nombres empieza a rondar en Colo Colo. Sin embargo, uno de los candidato más querido por los hinchas ya se bajó de la carrera para asumir en el Cacique.

Esto trata nada menos que de Claudio Borghi, quien decidió zanjar todo tipo de rumores que lo relacionaron con un segundo periodo en los albos. “No estoy proyectado para entrenar a Colo Colo ahora. Como dijo Lionel Scaloni ‘hay veces que se necesitan otro tipo de fuerzas”, expresó el Bichi en el programa Todos Somos Técnicos. Previamente incluso postuló un nuevo nombre para asumir en los albos.

La respuesta de Borghi derrumbó todo tipo de acercamientos que se rumorearon en los últimos días. Pero lo que llamó la atención en el panel fue que sí volvería a dirigir pero en el club de sus amores y que hoy vive un complejo momento con Pablo Guede en la banca.

“A Colo Colo no lo volvería a dirigir ahora. Pero si me llaman de Argentinos Juniors no me podría negar”, se sinceró Borghi. Incluso expresó que el próximo año hará el curso de gerente técnico para seguir especializándose en materia deportiva.

Claudio Borghi bajó su candidatura para dirigir en Colo Colo (Foto: Photosport)

¿Cuándo se define el futuro de Quinteros en Colo Colo?

Según pudo recopilar Bolavip Chile, este viernes se definirá el futuro de Gustavo Quinteros en el Cacique. El entrenador estaría cerca de renovar pero todo dependerá de la reunión que realice ByN.

En las últimas horas se especuló con una posible llegada a Racing Club, pero el cuadro trasandino confirmó que su nuevo entrenador será Gustavo Costas.