Colo Colo de la mano del técnico argentino Jorge Almirón finalizó una nueva temporada del fútbol chileno levantando el tan ansiado título del Campeonato Nacional 2024.

Ya con el cierre del año, los ojos de los dirigentes del Cacique se van hacia los refuerzos, renovaciones y salida de algunos jugadores y hay un nombre que ha generado preocupación en los últimos días: Carlos Palacios.

Lo cierto es que se ha hablado mucho sobre el futuro de La Joya, como le apodan al futbolista de 24 años, y los rumores que lo acercan a Boca Juniors, puesto que todo sigue en veremos.

Carlos Palacios disfruta de sus vacaciones y habla escuetamente de su futuro

A raíz de este rumor que lo acerca al cuadro Xeneize, el futbolista que fue formado en Unión Española aprovechó un live en su cuenta de Tik Tok para hablar sobre su futuro.

“Todavía no sé qué va a pasar con mi futuro. Ahora estoy de vacaciones y disfrutando. No he hablado nada. Así que todo bien”, respondió Palacios ante la consulta de un seguidor.

Palacios es una pieza fundamental en el esquema de Almirón | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Recordar que el talentoso volante está disfrutando de unas merecidas vacaciones, luego de ganarse el corazón de los colocolinos con sus 13 goles y 11 asistencias.

¿Hasta cuándo tiene contrato Carlos Palacios con Colo Colo?

Carlos Palacios tiene vínculo con los Albos hasta diciembre del 2025, pero tal como se indicó todo parece que Palacios partirá nuevamente al fútbol extranjero.