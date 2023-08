En Colo Colo se han vivido semanas de alto impacto y no todo por lo que ha sido con el tema de resultados, sino que también por lo que es el mercado de pases, en la que una de las grandes figuras del club ha mantenido las alarmas encendidas ante la posible opción de una partida.

Se trata del delantero Damián Pizarro, quien en las últimas semanas ha sido fuertemente vinculado con el conjunto belga Royale Union Saint-Gilloise y quien habría ofertado un importante monto por el joven atacante.

Ante estos importantes rumores que han salido a la luz, el periodista Juan Cristóbal Guarello abordó esta situación en su programa ‘La Hora de King Kong’ en su canal de YouTube, en la que contó la firme ante este interés.

“Tengo la historia completa porque me encontré con una persona que tiene contactos con la directiva de Colo Colo. Hubo un interés, hubo un sondeo, alguien preguntó. Pero la cifra, los 6,8 millones, salieron de Chile. Y ni siquiera de un dirigente de Colo Colo”, partió indicando Guarello.

Damián Pizarro ha estado en la boca de todos en las últimas semanas | Foto: Photosport

Manteniendo la línea, el comunicador dejó un mensaje a la Fernando Felicevich y su tienda de representación: “me parece que es de alguien de la empresa que maneja a Pizarro. Los de siempre. Los desconocidos de siempre. Y algo le han dicho al jugador también”.

Retornando a lo que era la supuesta oferta, el destacado periodista recalcó que es real el interés del club belga por Pizarro, pero que el monto es una absoluta farsa.

“Lo cierto es que la cifra es falsa. Yo me la creí en un momento porque me dijeron que el interés existía, pero la cifra no era tal. El interés existía, pero por cifras realistas. Es más: Leonidas Vial le dijo a una persona que conozco: lo vendo ahora, pónganme una oferta y lo vendo ahora. Pero pónganme una oferta porque no tengo nada sobre el escritorio”, detalló.

Finalmente, Guarello remarcó en la falsedad de esta oferta por Damián Pizarro y en la que pone la calma para el hincha de Colo Colo asegurando que el delantero no se moverá de Macul en este mercado.

“Lo que nunca cuadró fue el número, era demasiado grande para que Colo Colo lo pensara. La oferta no existe, no es tal. Pizarro se va a quedar en Colo Colo, está jugando hasta la Copa Chile. Más claro no hay por donde perderse”, cerró.