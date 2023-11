Colo Colo se salvó de una nueva tormenta. El Cacique superó a Audax Italiano en el estadio Bicentenario La Florida, duelo que estuvo marcado por los incidentes protagonizados en las galerías del recinto deportivo.

Por varios pasajes se le pidió por altoparlantes a los hinchas albos que no lanzarán objetos hacia la cancha. Esto quedó a la luz en el segundo tiempo cuando Marcelo Díaz tuvo que ir a lanzar un córner. El volante del Audax tuvo un áspero dialogo con la parcialidad visitante y hasta sacó a relucir su tatuaje en honor a la U.

Pero lo llamativo de todo esto fue que el arbitro Héctor Jona no consideró ninguno de los incidentes. Lo que se robó la atención de la jornada. Aunque en esta ocasión fue Gonzalo Fouillioux quien explicó qué ocurrió con el arbitro nacional.

“En el informe inicial estaba todo estipulado. Estaba detalle a detalle con todo lo que habían tirado a la cancha. Probablemente le podía caer una sanción a Colo Colo de visitante”, explicó en el programa ’Todos Somos Técnicos’.

Pero el problema vino cuando había que subir el documento a la plataforma de la ANFP. “A la hora de ingresar todo al software se registró el problema y finalmente no se pudo adjuntar dicha información. No sé sabe de quién fue la culpa, pero ya no se puede manipular el informe”, sentenció.

Lo que desató las dudas en el panel de TNT Sports. “Sospechosa la …”, alcanzó a comentar Aldo Schiappacasse antes del cierre del programa. Cabe consignar que en el informe de Jona sí se informó la roja de Bruno Gutiérrez por juego brusco. Lo que implicó dos fechas de sanción por lo que se le acabó el campeonato al joven lateral.

Los próximos partidos de Colo Colo

El posible informe con los incidentes de la hinchada de Colo Colo habría traído secuelas en el cierre de campeonato.

Esto porque tras el partido ante Unión Española en el Monumental, el Cacique debe visitar a Curicó Unido en el estadio La Granja. Tras ello, disputa la final de Copa Chile el 13 de diciembre ante Magallanes en el ‘Tierra de Campeones’.