Colo Colo sigue sumando caras nuevas para la temporada 2025. A la llegada del mediocampista trasandino Claudio Aquino, ahora se le suma el arribo del ariete uruguayo Salomón Rodríguez y el otro fichaje que está al caer es el del defensor Sebastián Vegas.

Sin embargo, el técnico Jorge Almirón y la dirigencia de Blanco y Negro pretenden reforzar sí o sí un puesto con un jugador de jerarquía ¿Cuál es? El del extremo y es ahí donde el nombre del colombiano Sebastián Villa, que actualmente milita en Independiente de Rivadavia, corre con ventaja.

Lo cierto es que las negociaciones entre ambas escuadras no han sido para nada fáciles, por lo que en el Cacique también tendrían plan B en caso de no llegar a buen puerto con el fichaje del ex Boca Juniors.

Un nuevo nombre aparece en el radar de Colo Colo

En las últimas horas, el periodista argentino Nahuel Ferreira reveló en su cuenta de X (Ex Twitter) el nombre de otro extremo que estaría en la órbita del conjunto Popular. ¿De quién se trata?

“Otro de los varios extremos que Jorge Almirón tiene en carpeta para Colo Colo es el colombiano ex Talleres, Diego Valoyes”, aseveró el comunicador de Radio Punto AM 1400 de Argentina.

Valoyes no ha tenido su mejor presente en el Juárez | FOTO: Francisco Vega/Getty Images

“El futbolista tiene intenciones de emigrar de FC Juarez pero las pretensiones del conjunto mexicano para liberarlo son muy altas, gestión compleja”, sentenció el comunicador.

Los números de Diego Valoyes en el Juarez

Desde su llegada al FC Juárez, el colombiano Diego Valoyes ha disputado un total de 15 partidos oficiales, en los que ha convertido dos goles y ha aportado con tres asistencias.