Colo Colo avanza en el mercado de pases con las incorporaciones de Claudio Aquino y Salomón Rodríguez. El Cacique también fichará a Sebastián Vegas y tiene negociaciones con Víctor Felipe Méndez.

El DT tiene un gran anhelo en el mercado de fichajes. Se trata de Sebastián Villa, delantero colombiano de 28 años a quien dirigió en Boca Juniors. Gonzalo Fouillioux en su momento informó que el Cacique estaba dispuesto a ofertar cerca de 2,5 millones de dólares. Ahora reportó que los Albos subirán la propuesta.

“Tengo la información que al entorno de Sebastián Villa le dijeron desde Colo Colo que iban a subir la puntería. Tiene tres pretendientes en este momento, uno es Gremio, que uno dice Colo Colo no tiene nada que hacer con Gremio. Pero Gremio avanzó tanto con el jugador y no el club dueño de su pase, que Independiente de Rivadavia congeló las conversaciones. Gremio en este momento está fuera de carrera”, reportó en el programa No Es Para Tanto.

El profesional de las comunicaciones reportó que Villa no tiene en los planes moverse dentro de Argentina: “El otro pretendiente es Talleres de Córdoba y el jugador no quiere seguir en el fútbol argentino. Si se queda en el fútbol argentino, prefiere quedarse en Independiente de Rivadavia, club donde está cómodo”.

Colo Colo no desiste en su intento por fichar al ex Boca Juniors, Sebastián Villa. (Foto: Getty)

Colo Colo queda con dinero fresco para ir por Sebastián Villa tras la venta de Maximiliano Falcón

Los Albos recibirán 2,5 millones por la venta de Maximiliano Falcón al Inter Miami. Fouillioux piensa que este dinero le permitirá al Cacique subir la oferta por Sebastián Villa. Incluso intuye que los Albos se esforzarán en concretar el fichaje del colombiano.

“El equipo que sigue en carrera fuerte por Sebastián Villa es Colo Colo. Todavía no llega a los números de Independiente de Rivadavia, pero con la plata de Falcón… todo indica que con la plata de Falcón van a subir la puntería, porque el jugador quiere venir y al Almirón lo quiere si o sí. No me extrañaría que Colo Colo haga mucho más esfuerzo por la llegada de Villa que por la llegada de un defensor central extranjero. Hablo principalmente de los montos, después si llega un central extranjero o no, de eso no tengo idea, lo desconozco”, mencionó.