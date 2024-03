Jorge Almirón y sus dirigidos no pudieron seguir con los abrazos en su visita a Coquimbo, toda vez que se encontraron con un duro cuadro local que hizo respetar la localía y ambos terminaron firmando un empate sin goles.

Gustavo de Luca, ex jugador del Cacique y campeón de la Recopa Sudamericana en 1992 con los albos, analizó junto a Bolavip Chile y criticó el estilo de juego que lució el equipo dirigido por el ex DT de Boca Juniors.

En esa línea, analizó a Jorge Almirón y su estilo: “Con los jugadores que tenía en Boca no tenía un esquema de juego, los últimos minutos que atacó Colo Colo no tenía forma de jugar, desborde, no sabía cómo jugar”, dijo.

Colo Colo sumó un empate qu no le sirve de nada en Coquimbo. | Foto: Photosport

De Luca criticó el ‘desorden total’ en que se transformó el Cacique en los últimos con una situación que le llamó la atención de sobremanera: “Hasta Falcón se fue a jugar de 9, fue un desorden total”, puntualizó.

“No sabían por dónde entrarle a Coquimbo, tampoco propuso mucho el otro equipo, pero el que necesita ganar y reacomodarse ante la buena situación de Universidad de Chile es Colo Colo. Se van a lamentar estos puntos perdidos”, avisó.

Lo cierto es que, con el empate, los albos llegaron a 7 puntos en el Campeonato Nacional 2024 y aún se encuentran lejos de Deportes Iquique, el sorprendente líder del torneo quien comanda las acciones en solitario con 13 unidades.

Lo que viene para Colo Colo

El Cacique ahora tendrá varios días de descanso antes de volver a la actividad, la cual está pactada para el fin de semana el 30 y 31 de marzo en donde tendrán que recibir a Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental.