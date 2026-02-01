En medio de los rumores del posible traspaso de Víctor Dávila desde el América a Colo Colo, en México el delantero chileno se reencontró con el gol en el triunfo de Las Águilas por 2-0 frente al Necaxa.

Tras el partido, válido por la cuarta fecha del Torneo de Clausura en la Liga MX, habló en conferencia de prensa el entrenador André Jardine, quien expuso todo lo que sabe respecto a esta posibilidad.

“La ventana de transferencias está abierta. Aquí es un dolor de cabeza en este club, porque tenemos muchos jugadores de selección, que son importantes en sus países. Los mexicanos por cierto, pero los extranjeros también. Siempre en todas las ventanas desde que aquí estoy, hay acercamientos y hay ofertas”, comenzó diciendo el técnico brasileño.

“Son jugadores que siempre tienen mínimo un acercamiento o una propuesta. Hasta que se cierre, es difícil decir que se quedan todos”, agregó.

Sobre aquello último, Jardine no se quiso aventurar en decir que su plantel está cerrado, pues existe la posibilidad que Dávila pueda salir.

“Me gustaría poder garantizarlo, pero el fútbol también es un negocio y lo que nos toca es estar muy preparados para cada salida, que consigamos con el club reemplazar cualquier pérdida, porque es importante tener un elenco fuerte”, indicó.

“No creo que vayan a haber muchas salidas, sinceramente, porque la responsabilidad que tenemos de mantener un elenco fuerte es muy clara. Pero el mercado es duro porque a veces vienen ofertas muy fuertes y que hacen a todas las partes pensar”, completó el DT de 46 años.

André Jardine es el entrenador del América desde 2023. (Foto: Héctor Vivas/Getty Images)

