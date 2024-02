Impacto mundial ha generado el fallecimiento de Sebastián Piñera. El ex presidente de Chile perdió la vida en un accidente en helicóptero este martes 6 de febrero en el Lago Ranco. Lo que ha desatado una ola de reacciones.

Entre ellos aparece Colo Colo, quien entregó un emotivo mensaje para despedir al ex mandamás y quien fue director de Blanco y Negro entre 2006 y 2009. En su periodo en la concesionaria inclusive fue el máximo accionista por lo que cumplió un rol que muy pocos conocieron.

Así lo detalló Cristián Saavedra en conversación con Bolavip Chile. El ex ayudante de Claudio Borghi detalló cómo era el trato con el empresario cuando se encontraba en el Monumental.

“Han pasado tantos años que ya recuerdo muy poco. Pero nosotros no teníamos ningún tipo de relación con él. Con quién si manteníamos relación era con Gabriel Ruiz Tagle que era el presidente en esa época”, lanzó de entrada el “Cabezón”.

Pero eso no fue todo porque reconoció que Piñera se destacaba por otros directores que pasaron por ByN. “Su llegada fue conveniente para él. Sinceramente no creo que haya metido mucho en el tema fútbol. Pero sí sabíamos que estaba al tanto de todo lo que pasaba con el equipo”, sentenció el ex entrenador de Lautaro de Buin.

La despedida de Sebastián Piñera

El presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó que se realizarán funerales de Estado para honrar la memoria del ex mandamás. Además se decretaron tres días de duelo por su lamentable fallecimiento.