Damián Pizarro se ha transformado en las grandes ventas de Colo Colo. El delantero de 19 años fue contratado por el Udinese y su estadía en el Cacique se proyecta hasta mitad del 2024.

Lo que genera un nuevo problema para Jorge Almirón. Especialmente con la llegada de Guillermo Paiva, que se sumará como nuevo delantero centro. Lo que saca de toda carrera a Leandro Benegas y Darío Lezcano. Por lo que aceleraría sus salidas.

De todas formas será un plantel nutrido el de los albos, pero que para Claudio Borghi puede tener como damnificado a Pizarro. En un caso que el Bichi ya vivió como jugador y reveló en TNT Sports.

“Es una situación complicada a mí también me pasó cuando en Argentinos Juniors. Me vendieron y me dejaron seis meses. Lo que finalmente pasó fue que terminé jugando muy poco porque a mitad de año me tenía que ir”, recordó el campeón del mundo con Argentina.

El problema de Damián Pizarro

Pero Borghi vio el vaso medio lleno y recalcó que Pizarro aún tiene tiempo por madurar en el fútbol chileno. Incluso puede cumplir con la regla del juvenil y sería de gran ayuda para Almirón.

“También Pizarro cumple con los minutos de los juveniles. Por lo que Almirón también podría ocupar dos delanteros como lo hizo con Boca. ¿Ahora sería Pizarro y Paiva? Hay que ver cómo lo toma el técnico. Hay que dejar en claro que si el técnico quiere ganar tiene que poner al mejor. Sería lo más justo”, sentenció.

Cabe consignar que el delantero estuvo realizando los últimos tramites en Italia, por lo que estará disponible para el partido del sábado ante Unión Española.