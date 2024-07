Colo Colo tiene un ojo puesto en el partido del día sábado ante Huachipato por el Campeonato Nacional 2024 y otro en lo que pueda suceder con el Mercado de Pases, donde buscan incansablemente cerrar la incorporación de Mauricio Isla.

Rodrigo López, periodista de De Fútbol Se Habla Así de D Sports y que cubre al Cacique en el día a día, aseguró que Mauricio Isla es la primera opción para calzarse la camiseta de los albos y, de no mediar nada raro, será el segundo refuerzo de este semestre.

En el programa previamente mencionado, eso sí, aseguró que aún no está 100% cerrado y en caso de no darse, Matías Catalán es el elegido: “Está muy cerca, con él se cerraría el Mercado de Pases. Si no se da lo de Isla, es Catalán”, dijo.

Mauricio Isla está más cerca que nunca de llegar a Colo Colo. | Foto: Photosport

En esa misma línea, suma más información al tema y asegura que a Matías Catalán “No lo descartan como última opción, pero ya se destrabó lo que faltaba destrabar respecto a Mauricio Isla”, sostuvo.

El comunicador asegura que hoy es un día clave en el Cacique e incluso se aventura con el día en que será presentado el próximo refuerzo de los albos para este segundo semestre: “El miércoles es crucial porque hay reunión de directorio. Sí o sí el jueves Colo Colo tiene su refuerzo”, cerró.

Así las cosas, todos los caminos indican que Mauricio Isla será el segundo refuerzo de Jorge Almirón para este segundo semestre y acompañará a Javier Correa como los dos nuevos jugadores del Cacique.

Colo Colo en la tabla del Campeonato Nacional 2024

Colo Colo marcha en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024 con 32 puntos, uno menos que Universidad Católica y Universidad de Chile y dos menos que Coquimbo unido, el único líder.