A poco más de una semana para que comience de forma oficial la temporada 2024, en Colo Colo solo han presentado a un refuerzo, que es Arturo Vidal, con quien dieron el gran golpe al mercado de fichajes en todo Sudamérica.

Pero en el Cacique faltan otras dos incorporaciones según lo que ha pedido el entrenador Jorge Almirón a la dirigencia de Blanco y Negro. Estos son un centrodelantero y un extremo.

En este último puesto sonaba desde diciembre el nombre de Luciano Cabral, quien viene de una extraordinaria campaña en Coquimbo Unido, club con el que tiene contrato hasta fin de año.

La ilusión de Luciano Cabral

Es más, hace cuatro días luego del partido amistoso contra Universidad de Chile, el propio jugador de 28 años se refirió a su situación contractual y cómo se toma el interés por sus servicios de los equipos grandes de Santiago.

“Desde que me fui de vacaciones dije que mi cabeza está en Coquimbo. No soy de escuchar mucha noticia, pero tranquilo y consciente de que me queda contrato. Si se da una posibilidad, es un crecimiento grande“, expresó.

Luciano Cabral tiene contrato vigente con Coquimbo Unido hasta diciembre de este 2024. (Foto: Photosport)

En Colo Colo descartan su fichaje

Lo cierto y tal como lo informó Bolavip el 21 de enero, desde Colo Colo no ha habido ningún acercamiento con los Piratas, ni siquiera para preguntar sobre sus condiciones.

Esto quedó confirmado el pasado miércoles 31 de enero en el lanzamiento de la nueva camiseta del Cacique, donde el presidente de ByN, Alfredo Stohwing, descartó que Luciano Cabral estuviera en carpeta.

“No quiero hablar mucho de nombres, porque lo maneja la administración en estos momentos. Pero tengo entendido, por lo que yo sé, que no es un nombre en estos momentos“, aseguró el timonel albo.