Histórico de Cobreloa elige entre los cinco candidatos a la banca: "A mí me gusta el Coto Sierra"

Luego de la derrota de Cobreloa ante Everton en Calama, la presencia de Emiliano Astorga en la banca del zorro se hizo insostenible, por eso no llamó la atención que a mitad de semana la institución naranja oficializara su salida.

Y más allá de que Pablo Abdala sea el DT interino, la danza de nombres comenzó a aparecer y según El Mercurio de Calama, los nombres para reemplazar al entrenador que devolvió al equipo a primera son: Jaime García, José Luis Sierra, Dalcio Giovagnoli, Sebastián Núñez y Jorge Garcés.

BOLAVIP conversa con Juan Covarrubias, el que no lo piensa dos veces. “A mi me gusta el Coto Sierra, como futbolista y como técnico nunca le ha ido mal, yo le tengo fe en lo personal”, apuesta.

El zurdo igualmente cree que “hay tantos nombres que de todas formas al final los que deciden son los dirigentes”, en relación a lo que pueda pedir el hincha de Cobreloa, que mayoritariamente pide al ex DT de Ñublense.

En ese sentido Covarrubias no mira con malos ojos esta posible llegada. “Dentro de las posibilidades que hay, tanto García como Garcés, son buenas”, aclara.

Juan Covarrubias prefiere al Coto Sierra.

Para el final, el ex delantero loíno deja una frase que da para pensar, considerando lo que viene para la escuadra naranja. “Cobreloa no es fácil, y jugar ahí no es nada fácil”, cerró.