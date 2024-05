Por primera vez el entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, se refirió al nombre que más vueltas está dando por el Estadio Monumental para el próximo mercado de invierno. Se trata del volante Luciano Cabral de Coquimbo Unido.

Este martes el director técnico argentino fue consultado en conferencia de prensa por la opción de fichar a la figura de los Piratas, luego del rumor que la dirigencia alba habría hecho los primeros ofrecimientos.

Ante aquello, Almirón respondió: “No me puedo ocupar de los jugadores que son de los otros clubes y, si hay negociaciones o algo, también es parte de la directiva. No he hablado puntualmente del caso, de nombres”.

“Tengo que enfocarme en el partido del jueves y seguir, porque el torneo sigue y enfocarme en los jugadores que tengo. De los que no tengo no puedo responder nada, porque son todas hipótesis y no hay nada concreto. No puedo hablar de supuestos“, completó el DT.

Seguido, se refirió al gran momento que está atravesando uno de sus dirigidos, el joven delantero Damián Pizarro.

“El fútbol es así, es de momentos. Damián no había jugado, le tocó jugar ahora e hizo tres goles en dos partidos. Está con mucha confianza, para el delantero hacer goles es súper importante y tenemos que aprovecharlo el jueves. Esperemos haga un buen partido”, destacó.

Los dichos de Claudio Bravo

En la instancia, también fue consultado por recientes declaraciones que hizo un emblema del Cacique, quien termina contrato con el Real Betis en junio. Se trata del arquero Claudio Bravo, quien se mostró reacio a volver a Chile por el trato que ha recibido Arturo Vidal en su regreso al cuadro popular.

“Es un jugador de muchísima experiencia, de mucha trascendencia en este país. Actualmente sigue siendo vigente”, comenzó diciendo el oriundo de San Miguel.

Mientras que sobre lo que ha vivido el King, indicó: “Acá es la figura, siempre se le va a cargar mucho más a la figura y él lo sabe llevar porque está acostumbrado a eso, siemrpe lo ha hecho. Así que no lo veo sufrir, lo veo disfrutar, entrena bien, sabe que el fútbol es así. No lo veo con tanto dramatismo, disfruta el día a día“, concluyó el ex estratega de Boca Juniors.

Claudio Bravo termina contrato en junio con el Real Betis. (Foto: Getty)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido del Cacique será este jueves 9 de mayo, cuando reciba a Fluminense desde las 20:00 horas en el Estadio Monumental, por la cuarta fecha del Grupo A en Copa Libertadores.