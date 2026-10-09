El entrenador Fernando Ortiz hace varios movimientos tras la vuelta de los seleccionados nacionales, pero también le da confianza a juveniles.

En Colo Colo alistan lo que será la visita a Coquimbo Unido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026, donde el Cacique buscará dar otro paso hacia el título nada más que ante el campeón defensor.

El torneo se reanuda después de tres semanas por la extensa fecha FIFA, donde los albos aportaron con cinco jugadores a La Roja y también con Vozinha en la Selección de Cabo Verde.

De vuelta y con plantel completo, el entrenador Fernando Ortiz sorprende con algunos cambios en el equipo titular que probó este viernes, cuando todavía queda una práctica antes del viaje a la Cuarta Región.

Según la información del periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, el técnico argentino le devolvió la titularidad a Gabriel Maureira en el arco, dejando a un lado a Vozinha y también a Eduardo Villanueva, que venía de ser figura en los partidos de Copa Chile.

Además, el Tano Ortiz vuelve a confiar en los canteranos Cristián Díaz y Gedeón Díaz, que brillaron en las llaves contra Audax Italiano y Deportes Puerto Montt.

Gabriel Maureira retoma la titularidad en el arco de Colo Colo. (Foto: Nicolas Klein/Photosport)

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La probable formación de Colo Colo

Considerando lo anterior, la formación que prepara Colo Colo también tiene a Jonathan Villagra, Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández, que vienen volviendo de la Selección Chilena.

De igual forma estarán presente los emblemas como Arturo Vidal y Javier Correa, que le sigue ganando la pulseada a Maximiliano Romero como el centrodelantero titular.

La probable formación: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Cristián Díaz, Víctor Felipe Méndez, Gedeón Díaz; Álvaro Madrid; Leandro Hernández y Javier Correa.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido de Coquimbo Unido vs. Colo Colo?

El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo se disputa este domingo 11 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.