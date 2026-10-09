En Colo Colo conocen los montos mínimos para sentarse a conversar y hacerse de los servicios de la nueva promesa de Santiago Wanderers

Ya no es un misterio que Colo Colo fijó sus ojos en una nueva promesa de Santiago Wanderers, que fue campeón de la Copa Libertadores Sub 20 y brilló en la Copa Intercontinental frente al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.

Se trata del volante Cristóbal Ponce de 19 años, quien fue promovido al primer equipo de los Caturros, donde hasta el momento lleva 25 partidos disputados entre la Primera B y Copa Chile.

El oriundo de Viña del Mar también registra cinco goles y cuatro asistencias, ganándose un lugar en el plantel que dirige Francisco Palladino.

En el Estadio Monumental lo vienen siguiendo desde hace un tiempo, gestión que están realizando el gerente deportivo Daniel Morón y el director de fútbol Jaime Pizarro.

Lo que convenció a la dirigencia alba fue su actuación en el partido amistoso previo al viaje a España, cuando los wanderinos visitaron a Colo Colo en Macul. dejando una muy buena impresión.

Cristóbal Ponce destacó en la final de la Copa Intercontinental Sub 20. (Foto: AFP7/Photosport)

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Lo que debería pagar Colo Colo por Cristóbal Ponce

Tras la gesta continental, en Santiago Wanderers blindaron a toda esta camada, haciendoles contrato a cuatro años, por lo que Ponce tiene vínculo vigente con el Decano hasta 2030.

Además, no incluyeron cláusula de salida, pero fijaron un piso mínimo de 500 mil dólares para sentarse a conversar sobre la venta de algunos de estos juveniles. También acordaron que no recibirán solicitudes de préstamo.

Cabe recordar que el Cacique y los Caturros tienen buenas relaciones luego del negocio con Lucas Cepeda, donde los albos terminaron pagando 2 millones de dólares por el pase del ahora delantero del Elche.