Colo Colo está ad portas de enfrentar un importante partido este martes a las 18:00 ante el América MG en el estadio Monumental por la Copa Sudamericana. Gustavo Quinteros ya definió el once para el encuentro.

Una dupla de centrales que se ganó el puesto con el correr de la temporada fue la de Maximiliano Falcón y Alan Saldivia, zagueros uruguayos que le ganaron la pulseada a Ramiro González, quien permanecerá en la banca.

Jorge Valdivia se mostró encantando con esta sociedad y espera que se mantenga hasta fin de año. “Me gusta la dupla de centrales que juega sin arriesgar. Son sólidos, serios y mandan la pelota a la tribuna como tiene que ser“, expresó el Mago en Radio ADN.

El Mago cree que el Cacique debe mantener la actitud que mostró en su último partido internacional por Copa Libertadores. “No tiene otra formación Quinteros, pero más allá de los nombres que sean titulares es la manera en cómo se encara el partido, debe ser la forma de cómo jugó ante Pereira“.

Valdivia en su momento anticipó que el América MG vendría con reservas. El técnico del cuadro brasileño, Vágner Mancini confirmó la situación, debido a que son colistas del Brasileirao con 9 puntos.

Alan Saldivia se ganó la titularidad en Colo Colo (Foto: Photosport)

El exfutbolista formado en los albos se refiere al relajo que se puede producir en una situación así donde el rival sale con equipo alternativo. “América MG no le va a dar tanta importancia a este primer partido y al parecer vienen con reservas, por lo que automáticamente la cabeza del jugador sabe que no vienen titulares y puede haber un cierto relajo, pero Colo Colo se juega mucho en este partido, no creo que haya ese relajo”.