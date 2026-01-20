Colo Colo se encuentra en Uruguay haciendo la pretemporada, donde empató sin goles ante Olimpia de Paraguay en el debut y el pasado domingo cayó 2-3 ante Alianza Lima en un vibrante compromiso.

Gran sorpresa causó la ausencia de Lucas Cepeda en el partido ante los peruanos, toda vez que se daba como titular y de la nada apareció con ‘dolores estomacales’ que le impidieron decir presente con sus compañeros.

Cepeda podría dejar Colo Colo en este mercado. | Foto: Photosport

Al parecer, los nervios eran por su posible traspaso al fútbol español: en las últimas horas trascendió que es el Elche de España el equipo que está tras los pasos del jugador formado en las inferiores de Santiago Wanderers.

No solo eso: AS dio a conocer la jugosa cifra que el cuadro español habría puesto sobre la mesa para sacar a Lucas Cepeda de Colo Colo y esta habría sido ‘no menor a los US$ 4 millones’, avisaron.

¿Llegó el fin de Lucas Cepeda a Colo Colo? Cabe recordar que el jugador llegó al Cacique como una apuesta en 2024 y rápidamente se transformó en la figura del equipo, además de ser seleccionado nacional y uno de los jugadores más exportables del fútbol chileno.

En síntesis

El club Elche de España busca el fichaje de Lucas Cepeda por una cifra millonaria.

La oferta del cuadro español por el jugador de Colo Colo alcanzaría los US$ 4 millones.