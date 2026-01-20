Colo Colo se encuentra en Uruguay haciendo la pretemporada, donde empató sin goles ante Olimpia de Paraguay en el debut y el pasado domingo cayó 2-3 ante Alianza Lima en un vibrante compromiso.
Gran sorpresa causó la ausencia de Lucas Cepeda en el partido ante los peruanos, toda vez que se daba como titular y de la nada apareció con ‘dolores estomacales’ que le impidieron decir presente con sus compañeros.
Al parecer, los nervios eran por su posible traspaso al fútbol español: en las últimas horas trascendió que es el Elche de España el equipo que está tras los pasos del jugador formado en las inferiores de Santiago Wanderers.
No solo eso: AS dio a conocer la jugosa cifra que el cuadro español habría puesto sobre la mesa para sacar a Lucas Cepeda de Colo Colo y esta habría sido ‘no menor a los US$ 4 millones’, avisaron.
¿Llegó el fin de Lucas Cepeda a Colo Colo? Cabe recordar que el jugador llegó al Cacique como una apuesta en 2024 y rápidamente se transformó en la figura del equipo, además de ser seleccionado nacional y uno de los jugadores más exportables del fútbol chileno.
En síntesis
- El club Elche de España busca el fichaje de Lucas Cepeda por una cifra millonaria.
- La oferta del cuadro español por el jugador de Colo Colo alcanzaría los US$ 4 millones.
- Lucas Cepeda se ausentó del partido contra Alianza Lima en Uruguay por supuestos dolores estomacales.