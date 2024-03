El Superclásico del fútbol chileno terminó hace casi una semana, pero siguen apareciendo coletazos tras el compromiso mayor del fútbol chileno que vio cómo Universidad de Chile se impuso por la cuenta mínima a Colo Colo en el Estadio Monumental.

Según publica El Mercurio, Estadio Seguro denunció a Colo Colo por varios incumplimientos y situaciones que se presentaron en el Estadio Monumental. La no implementación del Registro Nacional de Hinchas fue una de ellas.

El Cacique se defiende de no haber implementado el plan ya que no era una exigencia obligatoria para el partido frente a la U, sino que una sugerencia y que los tiempos no daban para hacerlo en aquel partido.

El Cacique sufre por las multas. | Foto: Photosport

Otro de los puntos negativos para los albos es que Carabineros de Chile constató a un puñado de hinchas de Universidad de Chile en el sector Rapa Nui, algo que, de haber estado operativo el Registro Nacional de Hinchas, no hubiese ocurrido. Dicen…

A eso se le suma los hinchas que se pasaron de un sector a otro, gente en el techo y no mantener las vías de evacuación despejadas y no hacer nada para cambiar eso. La suma de todos estos puntos podría ascender a una multa no menor de alrededor de 200 millones de pesos.

Así las cosas, el Cacique no solo sufre por los aforos reducidos y las pérdidas que eso genera, sino que ahora tendrá que defenderse para no pagar millonarias multas de un plan que, hasta la fecha, pocos saben cuál es su aporte.

Colo Colo a la cancha

Los albos viajan a la ciudad de Coquimbo para enfrentar a Coquimbo Unido el domingo 17 de marzo al mediodía, compromiso válido por la Fecha 5 del Campeonato Nacional 2024.