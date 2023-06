Colo Colo en esta jornada sin duda que juega el partido más importante en lo que va de temporada, en donde los dirigidos por Gustavo Quinteros deben conseguir un positivo resultado en su visita a Boca Juniors por la quinta jornada de la Copa Libertadores.

Ya pensando en lo que será este duelo, el ex jugador y estratega de los ‘Albos’, Claudio Borghi pidió la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para revelar el gran pecado que tiene el conjunto ‘Popular’ en este año.

“El pecado que tiene Colo Colo hoy es que le preguntas al más colocolino hoy cómo va a formar el eqiupo y te dice no sé, ¿el esquema que va a usar? No sé, ¿Va a jugar con uno o dos puntas? Tampoco lo sabe, eso te va sacando energías”, comenzó indicando Borghi.

Ahondando en su explicación, el ‘Bichi’ fue muy claro en señalar que mientras con más anticipación un equipo conozca su formación, le genera más confianza para lo que pueda realizar dentro del campo.

Colo Colo quiere conseguir un triunfo en Argentina ante Boca Juniors | Foto: Photosport

“No sabes cual es la forma que tiene el técnico de dar el equipo. Hay técnicos que te lo dan un día antes, otros en el mismo partido, vos no sabes si vas a jugar de titular o serás suplente, no sé cuál es la forma de Quinteros, no quiero ser malo con él porque no sé cómo lo hace”, detalló en Radio Futuro.

Finalizando, Borghi explicó que la gran complejidad que ha tenido el equipo de Gustavo Quinteros en este año es el poder solidificar un esquema y un equipo de memoria, el cual con el pasar de los partidos casi siempre tiene modificaciones y aquello, termina siendo perjudicial para el club.

“Cuando uno es técnico y tiene una o dos dudas puede ser, pero cuando tú tienes cuatro y, es más, esas cuatro que tienes te pueden modificar el sistema que quieres emplear, eso es una complejidad tremenda”, finalizó.