Colo Colo está a poco menos de una semana de volver a juntarse y empezar a pensar en la pretemporada, donde el Cacique entrenará en Pirque y luego se trasladará a Uruguay para jugar un torneo amistoso.

Es precisamente la ‘Serie Río de La Plata’ la que podría traer un problema económico a los albos, según reveló el periodista y reportero que cubre a Colo Colo, Cristián ‘Tomate’ Alvarado en el programa De Puntete.

“Está tan mal Colo Colo, tan mal económicamente que les dijeron a los directores, o el club sabe, que la delegación no puede superar las 50 personas. Seguramente la organización se hace cargo del staff técnico y del plantel, pero las delegaciones se aumentan”, informó.

En Colo Colo no hay plata para lujos. | Foto: Photosport

En esa línea, complementa diciendo que “En el último directorio fue tema esta situación y la recomendación es ‘muchachos, la realidad institucional no va en línea de poder hacer gastos de manera innecesaria’ y se reduce a una delegación acotada”, agregó.

Para graficarlo con un ejemplo, ‘Tomate’ Alvarado explica diciendo que “Si en otros momentos viajaban 50-60 personas, hoy solo 50. Vamos a ver si se termina ratificando o no”, remató en el cierre.

Así las cosas, Colo Colo vive un periodo de vacas flacas tras un 2025 para el olvido, donde el club no solo no logró ninguno de los objetivos que se trazaron a principio de año, sino que también dejó de ganar mucho dinero por sanciones.

En síntesis

Colo Colo limitará su delegación a un máximo de 50 personas para viajar a Uruguay.

El periodista Cristián Alvarado reveló que el club enfrenta una compleja realidad económica institucional.