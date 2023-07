En Colo Colo sigue siendo tema lo que fue la dura eliminación en la Copa Sudamericana, la que sin duda tambaleó toda la estantería del club y sobre todo, del estratega Gustavo Quinteros, quien perdió bastante respaldo por parte de la hinchada tras un nuevo fracaso continental.

En las últimas horas, el periodista Juan Cristóbal Guarello reveló en su programa ‘La Hora de King Kong’ que la situación del entrenador del ‘Cacique’ está más que complicada y que todo esto se agudizó tras la eliminación de los ‘Albos’. en Brasil.

“El día siguiente de la eliminación de Colo Colo no le podías hablar de Quinteros a Vial (controlador de Blanco y Negro), no se lo podían nombrar”, comenzó declarando Guarello.

En esa línea, el panelista de Radio Agricultura dio a conocer una importante información, en la que explica que el ciclo de Gustavo Quinteros en Colo Colo está acabado y que la renovación ya es algo que no ocurrirá pensando a final de año.

Quinteros no seguiría en Colo Colo | Foto: Photosport

“En el Cacique ya saben que el ciclo está cumplido, no saben qué hacer con todos los jugadores que tienen y no funcionan, están buscando a un entrenador para final de año, no le van a renovar a Quinteros por ningún motivo. Él además sabe que no va a seguir en Colo Colo, tal vez en un momento se quiso ir, pero no tuvo ofertas”, declaró en su canal de Youtube.

Finalmente, Guarello afirmó que de ninguna forma Gustavo Quinteros continuará en Colo Colo, ya que declara que a final de temporada desde el ‘Cacique’ buscarán a un nuevo entrenador y harán una gran limpieza de plantel.

“Aunque salga campeón, yo creo que se va Quinteros. El Cacique va a tener que pelear el campeonato y la Copa Chile, le sobra el plantel para eso, no hay disculpas para no pelearlo. Vamos a ver qué pasa con Colo Colo a final de temporada, va a tener que buscar a un entrenador y sacar a muchos jugadores del plantel”, cerró.