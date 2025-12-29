Colo Colo continúa buscando refuerzos de cara a la próxima temporada y cada nombre genera atención inmediata entre los hinchas, especialmente cuando se trata de jugadores llamados a fortalecer una zona sensible del equipo.

En ese escenario, las redes sociales se han convertido en un espacio clave para medir el termómetro de la ilusión alba. Compilados, highlights y registros de actuaciones previas suelen viralizarse rápidamente, alimentando el debate y las expectativas incluso antes del debut oficial.

Eso fue justamente lo que ocurrió en las últimas horas, luego de que comenzara a circular un video con las mejores jugadas de uno de los nuevos refuerzos del Popular, registro que fue compartido por el usuario @exleguleyo64 en X y superó rápidamente las 31 mil visitas, generando una ola de comentarios.

Solo resta la realización de los exámenes médicos para que Joaquín Sosa sea nuevo refuerzo albo | FOTO: Minas Panagiotakis/Getty Images)

El defensor Joaquín Sosa se roba las miradas en redes sociales

El protagonista del video es el defensor uruguayo Joaquín Sosa, que llegaría proveniente del Bologna de Italia, y cuyas acciones no pasaron desapercibidas entre los hinchas.

En las imágenes se aprecian quites, anticipos, juego aéreo y salidas claras desde el fondo, virtudes que rápidamente fueron comentadas en redes sociales.

“Por características es Emiliano Amor antes de la lesión”, “Con videos así de tijereteados nos vendieron a Alex Von Schwedler”, “Trajimos a Beckenbauer”, “Falcón pero con clase”, “Es Elías Figueroa”, fueron algunos de los comentarios.

El video viral de Joaquín Sosa: