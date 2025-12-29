Colo Colo continúa buscando refuerzos de cara a la próxima temporada y cada nombre genera atención inmediata entre los hinchas, especialmente cuando se trata de jugadores llamados a fortalecer una zona sensible del equipo.
En ese escenario, las redes sociales se han convertido en un espacio clave para medir el termómetro de la ilusión alba. Compilados, highlights y registros de actuaciones previas suelen viralizarse rápidamente, alimentando el debate y las expectativas incluso antes del debut oficial.
Eso fue justamente lo que ocurrió en las últimas horas, luego de que comenzara a circular un video con las mejores jugadas de uno de los nuevos refuerzos del Popular, registro que fue compartido por el usuario @exleguleyo64 en X y superó rápidamente las 31 mil visitas, generando una ola de comentarios.
El defensor Joaquín Sosa se roba las miradas en redes sociales
El protagonista del video es el defensor uruguayo Joaquín Sosa, que llegaría proveniente del Bologna de Italia, y cuyas acciones no pasaron desapercibidas entre los hinchas.
En las imágenes se aprecian quites, anticipos, juego aéreo y salidas claras desde el fondo, virtudes que rápidamente fueron comentadas en redes sociales.
“Por características es Emiliano Amor antes de la lesión”, “Con videos así de tijereteados nos vendieron a Alex Von Schwedler”, “Trajimos a Beckenbauer”, “Falcón pero con clase”, “Es Elías Figueroa”, fueron algunos de los comentarios.