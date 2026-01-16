Colo Colo sorteó de buena manera su primer apretón de la pretemporada 2026, en donde igualó sin goles ante Olimpia de Paraguay en el primero de los tres compromisos amistosos que tendrá en la ‘Serie Río de La Plata’.

Una de las grandes novedades en la formación de Fernando Ortiz fue la posición que utilizó Arturo Vidal, quien en esta ocasión se posicionó como líbero e hizo un buen papel durante gran parte del compromiso.

Eso sí, por la edad y el puesto en donde le tocó jugar, era esperable que el King tuviera que correr detrás del balón y perseguir a los delanteros de Olimpia… y, para mala suerte del chileno, fue precisamente lo que ocurrió.

Corría el minuto 66 de partido cuando Olimpia tuvo una contra letal y fue Arturo Vidal el encargado de perseguir al delantero paraguayo, pero el King rápidamente quedó fuera de escena en dos zancadas.

“Qué pena verlo así”, “Ya no está para jugar” y “Más allá de la jugada, hizo un buen partido”, fueron algunos de los epítetos de los hinchas albos quienes reaccionaron a la jugada que rápidamente se hizo viral.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Arturo Vidal se posiciona para ser titular en el equipo dirigido por Fernando Ortiz que esta temporada tiene la obligación de quedarse con los tres torneos que dispute a nivel local.

En síntesis

Arturo Vidal jugó como líbero en el empate sin goles entre Colo Colo y Olimpia.

Una jugada del minuto 66 donde el King fue superado en velocidad se hizo viral.