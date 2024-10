El ex jugador de fúbol evalúa con nota 2 al punto más bajo del Cacique en la liminación en la Copa Chile ante los carabeleros.

Toby Vega elige al punto más bajo en la eliminación de Colo Colo ante Magallanes en la Copa Chile: "No puede..."

Colo Colo no pudo anotar ante Magallanes en el día de ayer y, con ese resultado, quedó eliminado de la Copa Chile y ahora se tendrá que concentrar de lleno en las dos finales que le quedan en el Campeonato Nacional 2024.

El equipo dirigido por Jorge Almirón no hizo su mejor presentación y estuvo poco fino en el ataque, donde desperdició un par de oportunidades y también sufrió en la retaguardia cuando los de San Bernardo atacaron.

Uno que no tuvo su mejor tarde fue Arturo Vidal, mediocampista de los albos quien se llevó todas las críticas de Toby Vega en Todos Somos Técnicos de TNT Sports: “Esta nota fue por lo que pasó al final con Quiroz”, dijo evaluándolo con nota 2.

Vidal vio la roja ante Magallanes. | Foto: Photosport

Vega profundiza su calificación al King diciendo que “Deja a Colo Colo con un jugador menos cuando podría haber quedado con uno más. Por la experiencia que tiene, no puede reaccionar así con un niño que fue mucho más inteligente”, sumó.

“Se queda con los brazos abajo y no reacciona, pero esto no es para él. Es un referente y esto no es para él”, complementa justificando la nota que le puso a Vidal en una tarde para el olvido donde vio la tarjeta roja.

Así las cosas, el Cacique le dijo adiós a la Copa Chile y ahora tendrá que pensar en el compromiso ante Deportes Iquique el próximo domingo, donde incluso podría gritar campeón si se dan unos resultados.

Colo Colo en la tabla del Campeonato Nacional 2024

El Cacique es el puntero absoluto del Campeonato Nacional 2024 con 63 puntos, dos más que Universidad de Chile que asecha en los pasillos de la ANFP y también en la tabla de posiciones a los albos.