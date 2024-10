La teleserie del final de campeonato entre Colo Colo y Universidad de Chile sigue sumando nuevos episodios. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, nuevamente arremetió contra los azules y esta vez, tuvo también como objetivo a Huachipato.

El timonel albo alzó la voz en zona mixta tras la eliminación del “Cacique” en Copa Chile a manos de Magallanes. Allí, se refirió a la polémica del mes y aseguró que Jorge Almirón jamás dio instrucciones hacia el campo, como insinúan en un video filtrado por The Clinic.

Ante ello, Aníbal Mosa agregó: “Estamos bastantes tranquilos, creemos que las evidencias que muestra Universidad de Chile no demuestran absolutamente nada. Estamos tranquilos nosotros”.

Fue allí cuando le cayó con todo a los “Acereros”, quienes habrían facilitado estos registros a los azules: “También decir a la gente de Huachipato que les damos las gracias por filmarnos los noventa y tantos minutos que duró el partido. Nos encontramos hoy día con esa novedad, es muy invasivo, porque es una cámara fija para filmarnos”.

Finalmente, su último descargo fue: “No sé que nombre darle, pero estas patrañas que muestra la U con Huachipato son lo de lo más bajo que hay“.

Mosa se sumó a Arturo Vidal

El presidente de Colo Colo fue uno más de los que cargó contra el cuadro “Acerero”. Minutos antes, Arturo Vidal también les había caído con todo.

“Los sapitos de Huachipato que se ponen a grabar. Cuando les toque a ellos la oportunidad la tienen que hacer, pero ahora tienen que dejar tranquilo el fútbol y que gane el mejor“, declaró el “King”.

Y no se quedó allí, sino que finalizó diciendo: “No sé quien los invitó al baile. Tenían que haberse metido el año pasado. Este año no sé quién los invitó, tienen que preocuparse de no descender mejor y dejar a los perros grandes pelear arriba que lo están haciendo bastante bien. Nosotros nos ganamos la opción de acercarnos más al título que la U”.