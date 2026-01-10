Colo Colo trabaja en la pretemporada pensando en la temporada 2026 que se avecina, donde el Cacique tendrá exclusivamente participación en el plano local tras no haber podido clasificar a un torneo internacional este 2026.

Una de las vedettes del Mercado de Fichajes ha sido Daniel ‘Popín’ Castro, delantero de Deportes Limache quien tuvo un sobresaliente 2025 y ahora está en la mira de varios equipos que quieren contar con sus servicios.

Popín todavía no define al 100% su futuro. | Foto: Photospot

Bolavip Chile informó el día de ayer que el jugador está prácticamente listo en Argentina e incluso viajaría a principio de semana, pero ahora se suma un nuevo actor en la escena: Universidad Católica.

Según ADN Deportes, el cuadro cruzado tendría en la mira al delantero en caso de no poder quedarse con los servicios de Eduard Bello, dificultándole aún más la vida a Colo Colo quien ha pujado para quedarse con los goles del limachino.

El futuro de ‘Popín’ Castro todavía no se define al 100%, pero este fin de semana se jugarán horas claves para ver si se concreta su traspaso al otro lado de la Cordillera de los Andes o si decide quedarse en suelo nacional con la oferta que tiene de Colo Colo y una posible de Universidad Católica.

En síntesis

