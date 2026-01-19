Colo Colo sufrió su primera derrota de la pretemporada el día de ayer, donde cayó por 2-3 ante Alianza Lima de Perú en el segundo de los tres amistosos que tendrá por la Serie Río de La Plata en Uruguay.

Pese a la derrota, la gran figura del cuadro dirigido por Fernando Ortiz fue Javier Correa, quien se matriculó con dos goles y tuvo polémicas declaraciones una vez finalizado el compromiso en el recinto charrúa.

Correa habló con la prensa y en un tono desafiante, dijo que “Sé que hay muchos que quieren estar en este lugar, pero hay que pelarse el ojete para estar acá. Yo me lo pelé. Que sigan hablando, no me interesa. Estoy tranquilo con lo que voy haciendo”, dijo.

La publicación de Correa. | Foto: Instagram

Cuando se pensaba que las cosas quedarían ahí, el delantero de los albos siguió su show en Redes Sociales, donde subió una foto del compromiso, enrostró los dos goles convertidos e insertó un Emoji que manda a guardar silencio.

Lo cierto es que Javier Correa se reencontró con el gol en Uruguay y ahora los hinchas de Colo Colo esperan que el ex Estudiantes de La Plata pueda replicar esto en los partidos que importan, donde se crea muchas chances de gol, pero tiene un porcentaje de conversión muy bajo.

En síntesis

Javier Correa anotó dos goles en la derrota de Colo Colo 2-3 ante Alianza Lima.

El delantero publicó una foto en redes sociales con un emoji de silencio tras marcar.