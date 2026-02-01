El desastroso estreno de Colo Colo en la Liga de Primera ante Deportes Limache no solo dejó preocupación entre los hinchas albos, sino que también puso el foco en todo lo que viene para el Eterno Campeón en la temporada. En un año sin participación internacional, el Popular deberá concentrar todos sus esfuerzos en los torneos nacionales: Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga, donde cada detalle comienza a cobrar especial relevancia.

Justamente en ese contexto, la Copa Chile inició su competencia este fin de semana y ya entregó noticias que involucran directamente a Colo Colo. En el Grupo E, donde el Cacique comparte zona, se disputó el primer encuentro, marcando el arranque oficial de una fase que será clave para las aspiraciones albas en uno de los objetivos del año.

En dicho compromiso, Unión Española se enfrentó a Deportes Recoleta, duelo que abrió la actividad del grupo que integra el Popular. Desde el inicio, el cuadro de Independencia mostró mayor ambición y logró reflejarlo rápidamente en el marcador, dando una primera señal de que será un rival a considerar en la lucha por la clasificación.

A los 14 minutos del primer tiempo, Ignacio Núñez anotó la apertura de la cuenta para los hispanos, gol que terminaría siendo determinante. A partir de esa ventaja, Unión Española optó por administrar el balón, bajar el ritmo del partido y desgastar a un Recoleta que intentó reaccionar, pero sin la claridad necesaria para inquietar seriamente el arco rival.

Si bien Deportes Recoleta buscó con insistencia el empate, el partido se mantuvo parejo y disputado, reflejando un duelo equilibrado en varios pasajes. Este encuentro, además, significó la primera presentación oficial de Unión Española tras su descenso a Primera B, detalle no menor considerando su experiencia en este tipo de competencias.

Finalmente, el triunfo por la cuenta mínima quedó en manos de Unión Española, resultado que adquiere especial importancia para Colo Colo, ya que se trata de un rival directo dentro del Grupo E. De ahora en adelante, los de Independencia esperarán por sus próximos desafíos, donde además del Popular también aparece O’Higgins de Rancagua, configurando un grupo que promete ser exigente y donde cada punto será determinante para el Cacique.

DATOS CLAVE

Unión Española derrotó 1-0 a Deportes Recoleta en el debut del Grupo E.

El gol del triunfo para los hispanos fue anotado por Ignacio Núñez al minuto 14.