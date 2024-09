Leandro Benegas está viviendo un gran presente en Unión Española. Tras su salida de Colo Colo, el delantero ha logrado anotar en varias fechas, y esta vez, tras regresar de una lesión, nuevamente marcó con la camiseta hispana.

Esta tarde, los albos se miden ante River Plate por Copa Libertadores. El atacante del “cacique” que se encuentra a préstamo en Independencia, conversó con Radio ADN sobre su presente y su estadía en Macul a horas del duelo copero de los albos.

Sobre su estadía en Pedrero, Leandro Benegas dijo: “en ese Colo Colo hubo cambio de técnico. Uno siempre estuvo a la altura de lo que necesitaba el equipo y el club, después de las decisiones son del técnico”.

“Trabajo de la misma forma en todos los equipos que he estado. Casi siempre he rendido, me ha ido bien, no es casualidad llevar tanto tiempo en el país“, complementó.

¿Cómo le fue a Leandro Benegas en Colo Colo?

Antes de partir a préstamo a Unión Española, durante su tiempo en Colo Colo, Leandro Benegas alcanzó a anotar siete tantos y dio una asistencia en 43 partidos.

Leandro Benegas vive un gran presente en Unión Española

Respecto del partido del “Cacique” frente a River Plate, albos y “Millonarios” se verán las caras este martes 17 de septiembre a contar de las 21:30 horas en el Estadio Monumental.