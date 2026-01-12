Fernando Ortiz dejó como exigencia a Blanco y Negro reforzar la delantera del Cacique, donde sí o sí quiere contar con un ‘9’ que pueda pelear el puesto con Javier Correa y transformarse en una alternativa real para Colo Colo.

En esa línea, en los últimos días surgió la opción del delantero colombiano Carlos Lucumí, quien milita en el fútbol de ese país y habría sido acercado a las oficinas del Estadio Monumental de cara a la temporada 2026.

Así también lo retrató Edson Figueroa en ‘El canal de Edson’, donde dijo que “El que me diga que ve la liga colombiana… los compactos que vi y las referencias que llegaron fue como ‘wow’, me encantó”.

Lucumí no llegaría al Monumental. | Foto: Archivo

“Ojalá llegue este, porque tiene de todo: es fuerte, va bien arriba y finiquita bien, además tiene 25 años. Pero lo están siguiendo de Argentina, Portugal, México… difícil”, complementó sobre la realidad de Lucumí en el Mercado de Fichajes.

En esa línea, Figueroa le baja el pulgar al colombiano: “Además la condición en que lo soltaría el equipo colombiano es solo con una venta y Colo Colo está buscando préstamos con opción de compra. Espero equivocarme, pero a esta hora yo lo descartaría”, remató.

Así las cosas, se cae una ‘opción’ que tenía Colo Colo para reforzar la delantera, donde todo indica que Damián Pizarro será el elegido y está a la espera del dedito para arriba de Fernando Ortiz para sellar su llegada.

