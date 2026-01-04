Colo Colo buscará a partir de mañana dejar en el olvido el año del centenario y arrancará la pretemporada 2026 con la misión de llegar lo mejor preparado posible para el inicio de la Liga de Primera 2026.

De momento, el Cacique solo cuenta con Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa como refuerzos, donde también asoma la vuelta de jugadores que estaban a préstamo como Cristián Zavala, Lucas Soto y Jeyson Rojas.

Galani sigue en Coquimbo. | Foto: Photosport

Un jugador que estuvo sonando con fuerza para llegar al Estadio Monumental fue Sebastián Galani, una de las figuras que tuvo el Coquimbo Unido campeón y que se destacó por ser de los más regulares del fútbol chileno el año pasado.

Si bien el jugador que también registra pasos por la UC y la U sonó harto en Macul, lo concreto es que no llegará tras el anuncio del cuadro pirata: “El capitán campeón sigue en casa. Sebastián Galani renovó su vínculo con Coquimbo Unido y continuará siendo quien porte la jineta del aurinegro en la travesía pirata 2026”, colgaron.

Así las cosas y pese a que en las últimas semanas se había enfriado la opción, Sebastián Galani finalmente no llegará a Colo Colo y se quedará en Coquimbo donde este año disputará la Copa Libertadores de América.

En síntesis

