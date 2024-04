Colo Colo partió de muy buena forma lo que es su participación dentro de la Copa Libertadores, en la que los ‘Albos’ vencieron por 1-0 a Cerro Porteño en el Estadio Monumental.

A lo que fue esta victoria, el periodista, Manuel de Tezanos tomó la palabra en el programa ‘Balong’ en Youtube y se refirió a lo que fue el compromiso que desempeñó el volante Arturo Vidal, en el que reflejó toda su preocupación por la situación del ‘Bicampeón de América’.

“El reemplazo era antes, no se ve bien Vidal y es lamentable, no creo que sea la imagen que quiere dejar, yo me imagino su voluntad de estar y aportar lo más posible, pero Colo Colo contaba con un medio jugador menos y un Vidal que jugó los primeros partidos ante Godoy Cruz en el partido de ida, aportaba mucho más”, partió señalando de Tezanos.

Siguiendo en su análogía, el comunicador indicó que vio muy errático al 23 del ‘Cacique’ “hoy (ayer) estuvo muy poco participativo, no ganó casi ningún mano a mano, muy errático y lento físicamente, no fue un buen partido de Vidal”.

Vidal se llenó de criticas por su bajo nivel | Foto: Photosport

Siendo más radical, el reconocido comentarista dejó un importante consejo al entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón para tomar con Arturo Vidal, en la que le recomienda que lo pueda guardar para que se recupere al 100% y vuelva en óptimas condiciones al campo de juego.

“Yo entiendo que es super difícil decirle a Vidal que se siente a la banca, pero si él no vuelve de a poco y se exige al máximo estar tres semanas fuera, es difícil que encuentre ritmo. Es una pega ingrata, tener que decirle eso a un jugador de esos galones, pero va a tener que hacerlo Almirón en algún momento porque claramente le afecta”, concluyó.

Finalmente, de Tezanos remarca que en esta clase de partidos de la Copa Libertadores, es muy importante que todos los jugadores que jueguen estén al 100%, sin importar la trayectoria del jugador que sea.

“Si uno tiene un jugador al 100%, por muy Vidal que sea, contra equipo del nivel de Cerro Porteño esto se nota”, cerró.