En Colo Colo es todo alegría tras lo que fue la sufrida victoria por la cuenta mínima ante Cerro Porteño en el debut de los ‘Albos’ por la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que gracias al solitario tanto de Lucas Cépeda, el conjunto de Jorge Almirón logró sumar tres puntos.

Tras este duelo, el defensor del ‘Cacique’ Maximiliano Falcón conversó con los medios de comunicación y tuvo palabras para lo que fue este importante triunfo ante los paraguayos, el cuál indica que es una potente inyección anímica para todo lo que se le viene a Colo Colo.

“Ganar de la manera en que lo hicimos es muy lindo. Obviamente hay cosas que ajustar y tratar de implementar lo que nos pide Almirón. Nos costó un poco en el primer tiempo y en el segundo nos soltamos más, tuvimos más llegadas. En lo motivacional, este triunfo ayuda mucho”, comenzó señalando Falcón.

Dentro de este duelo, el ‘Peluca’ tuvo que ser sustituido a los 59 minutos por Emiliano Amor, en la que el uruguayo explicó el motivo de su salida, en la que indicó que fue algo netamente físico, en donde entregó sus síntomas de malestar en uno de sus pies.

Falcón salió lesionado en Colo Colo | Foto: Photosport

“Sufrí un golpe superficial en la parte blanda del pie, en el primer tiempo. Intenté aguantar, pero desde afuera se dieron cuenta. Los médicos me tocaron la parte de abajo del pie y les preocupó el dolor, puede que haya una fisura del hueso. Ya tomé antiinflamatorios, calmantes, me puse hielo y todo, espero evolucionar bien”, declaró.

Finalmente, Falcón tuvo palabra para lo que fue su bullada expulsión en el duelo ante Everton de Viña del Mar por el Campeonato Nacional, en la que hizo un mea culpa ante dicha acción y se juramentó con el equipo en evitar este tipo de sucesos que pueden perjudicar al club.

“Lo que pasó no fue correcto, tengo que hacer el mea culpa de mi reacción. Por ahí se vio más brusco en la TV, el jugador de Everton sabe que no lo toqué, aprovechó el momento y le salió bien. Pero ya pasó, me hago cargo de lo mío y trataré de no dejar al equipo con diez en cancha. Sé que si no me perdonan algunas cosas, debo tener ojo con eso”, cerró.