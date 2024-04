El hincha de Colo Colo perdió la paciencia el martes pasado con Leonardo Gil, jugador que generó el murmullo del Estadio Monumental cuando tocaba la pelota por su poca profundidad y precisión a la hora de dar pases.

El partido del ex Rosario Central frente a Alianza Lima no fue de los mejores y tuvo varias pérdidas de balón que colmaron la paciencia del hincha colocolino, quien pedía un poquito más para llevarse los tres puntos que, a la postre, no pudo ser.

Pese a que Gil se llenó de críticas por parte de hinchas y ex jugadores, el chileno-argentino encontró en Verónica Bianchi un aliado. En Todos Somos Técnicos de TNT Sports, la periodista defendió el partido del ‘Colo’ ante los peruanos.

Gil fue de los puntos bajos en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Revisando las estadísticas, uno se queda con la sensación de que no hizo un buen partido, pero estadísticamente fue el de mejor rendimiento y llama la atención”, dijo sobre el compromiso realizado por Gil.

Bajo ese punto de vista, la comunicadora aporta diciendo que “Uno se queda en la memoria con que perdió muchos pases y quizás no fueron muchos en cantidad, pero sí importantes que podrían haber cambiado el resultado”, aportó.

Más allá del partido de Leonardo Gil, Colo Colo en su conjunto no fue capaz de romper el cerrojo que propuso el cuadro peruano y terminó cosechando un empate que bien podría costarle la clasificación a los albos más adelante.

Colo Colo vs. Fluminense, día y hora

El próximo 9 de mayo a las 8 de la noche, el Cacique deberá recibir la visita de Fluminense por la Fecha 4 del Grupo A de Copa Libertadores de América y el triunfo se hace una verdadera obligación para los albos.