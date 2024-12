El 2024 se empieza a despedir, un año que en Colo Colo no olvidarán luego de haber obtenido la estrella 34 en el Campeonato Nacional, la Supercopa y una gran actuación en Copa Libertadores, donde alcanzaron los cuartos de final.

Y en este fin de año, las figuras del Cacique hicieron un resumen de su temporada. El último en hablar fue Alan Saldivia, defensa uruguayo que se ganó la titularidad a partir de 2023, cuando ascendió al primer equipo.

En la instancia, el zaguero de 23 años se refirió a la gran amistad que tiene con el delantero Marcos Bolados, lo que se vio reflejado en el gol que hizo el antofagastino en el triunfo por 2-1 ante Huachipato en Talcahuano, por la fecha 18 del torneo.

“Con Marcos tenemos una muy buena amistad, somos todo juntos, hasta para ir al baño. Ese día en el bus le había dicho que iba a hacer un gol, no sabía que con asistencia mía”, comenzó recordando Saldivia.

“Siempre que le he dicho, lo hace. Ya tenemos una conexión tremenda, con Marcos somos muy hermanos. Más allá del fútbol compartimos muchas cosas, somos muy amigos, más allá donde esté o donde esté yo, vamos a seguir siendo amigos”, completó.

La celebración

Sobre la polémica celebración que hicieron en aquella jornada, emulando sostener unas armas de fuego y apuntar con ellas, Alan Saldivia explicó que se debe a un videojuego de batallas, el popular Call of Duty.

“Decidimos celebrar así porque jugamos al Warzone, jugamos un jueguito con un par de amigos más y dijimos vamos a celebrar así. Y justo se dio”, indicó el charrúa.

Así comenzó la celebración de Alan Saldivia y Marcos Bolados.

Esta misma versión entregó Bolados en el capítulo anterior de su resumen del 2024: “Ese día el Alan me decía vas a hacer un gol y le dije ya vamos a celebrar así, porque jugamos Call of Duty. Después me doy cuenta que él había tirado el centro”.