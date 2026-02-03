Colo Colo partió de la peor forma posible lo que es la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ cayeron por un contundente 3-1 ante Deportes Limache en la primera fecha del torneo en el Estadio Elías Figueroa Brander.

Este resultado, rápidamente comienza a encender las alarmas en el equipo que comanda Fernando Ortiz, quien ya empieza a estar en la cornisa por lo que puede ser su futuro en el club.

Tras lo que fue este primer duelo del ‘Cacique’, la periodista Verónica Bianchi tomó la palabra en el programa ‘No es Para Tanto’ de TNT Sports, en la que pidió a gritos refuerzos para Colo Colo en este mercado.

“Colo Colo tiene que ir a buscar jugadores afuera”, fue la primera expresión de Bianchi ante el momento de los ‘Albos’.

Colo Colo partió con el pie izuiqerdo en el torneo | Foto: Photosport

Finalmente, Bianchi indica que Colo Colo necesita con extrema urgencia el poder seguir buscando fichajes en este mercado para reforzar su plantel, en la que avisa que si no consigue aquello y sigue con este nivel de juego, puede complicarse con pelear el descenso.

“Si sale Javier Correa podría tener un nuevo cupo. Pero necesita un arquero, necesita sí o sí reemplazar a Lucas Cepeda. Llega Pastrán pero está lejos de ser Cepeda. Debería buscar chilenos en el extranjeros o extranjeros dependiendo de los cupos, pero no se puede quedar de brazos cruzados esperando que el año avance. Si esto sigue así, Colo Colo puede pelear el descenso“, concluyó.

