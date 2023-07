Daniel Arrieta cubrió la campaña más difícil de la historia de Colo Colo. Los albos lucharon por no descender y consiguieron la permanencia venciendo por 1-0 a la Universidad de Concepción en el partido de promoción.

Días antes de aquel compromiso, el Cacique dejó escapar en los descuentos el triunfo ante O’Higgins, situación que le impidió salvarse en la última fecha. Daniel Arrieta recordó el 1-1 en el estadio El Teniente de Rancagua.

“El partido donde más vi sufrimiento fue cuando Colo Colo en ese partido contra O’Higgins donde finalmente tiene que jugar la promoción”, comentó el periodista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El comunicado aseguró que hubo registros que por respeto no salieron al aire. “Ahí vi imágenes muy fuertes. De hecho, me acuerdo que La otra Cámara tenían imágenes que no salieron al aire casi por respeto a los jugadores”.

Colo Colo vivió uno de los momentos más duros de su historia cuando empató con O’Higgins y se fue a la promoción (Foto: Photosport)

Arrieta además relató brevemente la desazón que había en uno de los futbolistas albos. “Me acuerdo de una imagen de Gabriel Suazo, lo cuento a la pasada para no dar detalles, pero golpeando un asiento, en ese partido estaba destruido”.

El periodista entendió el momento de los jugadores albos que sufrían ante el mal momento deportivo. “Obviamente uno es persona y sentí un poco lo que estaban viviendo los jugadores, porque en ese partido vi imágenes muy fuertes”.